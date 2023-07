São Sepé vai lançar programa de obras populares

O prefeito de São Sepé, João Luiz, assinou o contrato com uma empresa para elaboração de estudos e projetos de engenharia para obras de infraestrutura urbana no município. A assinatura é o ponta pé inicial para o Pop Infra, um programa de obras populares de infraestrutura que será lançado em breve pelo Executivo.

O objetivo do programa é qualificar a infraestrutura urbana de São Sepé, priorizando acesso às comunidades periféricas, e melhorar a rede logística da cidade, diminuindo a circulação de veículos pesados no centro, de acordo com o novo plano de mobilidade urbana, previsto para setembro. Na próxima etapa serão realizadas audiências públicas para definição dos locais a serem atendidos.

"O início da gestão foi de recuperação das estradas do município, inclusive atingindo propriedades rurais para o escoamento da safra. As estradas, em dois anos foram praticamente todas recuperadas, e agora estão sendo mantidas com mais facilidade embora estarmos no inverno. Neste período estamos voltados integralmente para a recuperação das vias urbanas. Para tanto nosso programa, a partir de reuniões com a comunidade, vai iniciar a pavimentação do maior número possível de ruas da nossa cidade", destacou prefeito João Luiz.