Taquara decide manter escola cívico-militar

O Ministério da Educação divulgou, na semana passada, o fim do programa federal referente às escolas cívico-militares. Segundo a prefeita Sirlei Silveira, apesar da decisão federal, os municípios que possuem escolas desta modalidade continuarão recebendo recursos até o final deste ano. "Estamos trabalhando para manter a Escola Cívico-Militar de Taquara, que é motivo de orgulho para todos nós, por ser a única em turno integral do Rio Grande do Sul", destacou a chefe do Executivo.