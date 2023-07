Prefeitura de Feliz anuncia construção de nova UBS

A cidade de Feliz terá uma nova Unidade Básica de Saúde. O ato oficial de lançamento que dá início à construção da obra foi realizado na semana passada. O investimento deve chegar a R$ 6 milhões, e a ideia é ter um prédio com alta tecnologia.

O novo espaço, localizado na rua Frau Wiederkehr, tem um estilo de construção enxaimel. Rafael Sehnem, engenheiro que projetou o novo prédio, explicou a ideia do novo projeto. 'Juntamente com a secretaria da Saúde, levantamos as necessidades, os problemas da edificação existente e as possibilidades de melhoria. A partir disso, consideramos o terreno à disposição, os recursos financeiros disponíveis e elaboramos o melhor projeto possível', explica.

Segundo Rafael, o projeto é de uma UBS para quatro equipes de Saúde da Família. Além disso, são mais 11 consultórios para especialidades, três gabinetes odontológicos, sala para fisioterapia farmácia para distribuição de medicamentos, sala de vacinas, internação de curta duração, além de outras facilidades. "Como o terreno possui duas frentes, será possível acessar também pelos fundos, onde será feito o acesso de serviço, melhorando a logística e o fluxo de pessoas. Terá um sistema de aquecimento de água a gás e a fachada da edificação será executada seguindo os padrões dos prédios públicos da cidade, fazendo referência à arquitetura germânica. Como se trata de um prédio novo, trará um padrão de acabamento diferenciado, certamente com mais qualidade aos usuários', pontua Rafael.

A nova área é praticamente o dobro da atual. Enquanto que o antigo prédio está localizado numa área total de 2.474 metros quadrados, o novo espaço conta com 4.405m². A nova estrutura tem o prazo para conclusão das obras de 12 meses.

O prefeito Junior Freiberger destacou a importância da nova UBS para a cidade. "Esta conquista é fruto de uma condução extremamente positiva, que garantiu R$ 9 milhões aos cofres municipais com a venda do imóvel do posto de saúde atual. Com isso, asseguramos recursos para a compra da nova área e fundos suficientes para a construção da nova unidade", destaca.