Hospital de Sapiranga quadruplica estrutura da Emergência

O novo espaço dedicado à Emergência do Hospital Sapiranga permitirá que ele mantenha a mesma capacidade de atendimento, porém em uma estrutura física quatro vezes maior do que a atual. As melhorias incluem salas de observação e medicação, além de salas de espera amplas e aconchegantes, proporcionando um ambiente adequado e acolhedor para o cuidado dos pacientes.

Essa nova estrutura será entregue em duas etapas. A primeira fase da operação já disponibilizará mais de 50% da estrutura, e a conclusão de toda a unidade está prevista para ser entregue até o final do ano. Essa estratégia foi adotada visando colocar o hospital em pleno funcionamento neste momento, em razão do inverno, período em que tradicionalmente ocorre um aumento no número de atendimentos e internações.

"Essa expansão é fundamental para oferecermos um atendimento de qualidade e conforto aos nossos pacientes. Nossa atual estrutura é muito limitada, e com esse novo espaço, vamos conseguir atender ainda mais e melhor nossos clientes. O grande diferencial será este acesso exclusivo para pronto atendimento e emergência, garantindo ainda mais agilidade e qualidade para os pacientes", afirma a diretora do Hospital Sapiranga, Elita Herrmann.

A área total contemplada na obra é de 1.131,20 m². Com as obras, haverá mudança de endereço do acesso, que se dará pela rua Vitor Hugo e não mais pela avenida Getúlio Vargas. Na atual entrada, será apenas para internações eletivas (agendadas) e visitas. As emergências todas serão pelo acesso 4 (área para embarque e desembarque de pacientes). A inauguração deste novo ambiente está prevista para a última semana de julho.