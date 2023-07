Projeto de Skate Park é aprovado em Sapucaia do Sul

A prefeitura de Sapucaia do Sul confirmou a aprovação do projeto para a construção do novo Skate Park da cidade. A construção foi feita em conjunto com a Associação Amigos do Skate e Cultura de Sapucaia do Sul e pretende entregar aos skatistas locais um espaço adequado e seguro para a prática do esporte.

A pista de skate será construída com recursos federais, de R$ 329 mil, oriundo de emenda. O local ficará junto ao Ginásio Kurashiki, e terá uma área total de 400 metros quadrados, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK), garantindo que esteja em conformidade com os padrões da modalidade.

Com essa infraestrutura adequada, o Skate Park terá condições de sediar eventos oficiais, especialmente da modalidade Street, tornando-se mais um espaço para promover o esporte e lazer. A ideia é que, quando pronta, a cidade receba etapas estaduais e nacionais de competições.