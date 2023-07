Nova sede amplia atuação da Escola de Música da UCS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) inaugurou a nova sede de sua Escola de Música, que fica no bloco 24 do campus-sede. O evento, aberto à comunidade, teve apresentação artística da Orquestra Jovem UCS nesta segunda-feira (17).

O momento marca uma transição importante para a unidade, que iniciou as atividades em 2021, como explica o coordenador da Escola de Música da UCS e do curso de Licenciatura em Música, professor Vitor Hugo Rodrigues Manzke. "Até então tivemos ofertas como projeto-piloto para entender como seriam recebidas. Com esse novo espaço, passamos a abrir atividades de forma ampla para a comunidade", explica.

Atualmente, integram o escopo da Escola de Música da UCS práticas da Orquestra Jovem, com 50 crianças da rede pública de ensino; da Orquestra Acadêmica da UCS, formada por pessoas da comunidade que já tocam instrumentos musicais em diferentes níveis; e do Coro Juvenil do Moinho/UCS, que completa 10 anos em 2023. Diariamente, a Escola também atua nas atividades complementares dos estudantes do Centro Educacional Técnico (Cetec) Fundamental.

Projeta-se, a partir da atuação ampliada, a realização de atividades de musicalização para bebês e crianças, de aulas de canto e diversos instrumentos musicais, além de algumas turmas de dança, nas modalidades infantil, juvenil e adulto. Além disso, a Escola passará a atender, também, alunos do ensino médio do Cetec.