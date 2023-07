Capão da Canoa vai implementar programa estadual

O município de Capão da Canoa realizou o lançamento e assinatura do protocolo de intenções para implantação do programa Educar para Inova. A iniciativa tem por objetivo inserir no âmbito municipal conhecimentos sobre tecnologia, ciência e inovação.

O programa Educar para Inovar é coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, em parceria com a Secretaria de Educação do RS, visa à transformação do conhecimento a partir do engajamento dos professores como agentes indutores na formação dos alunos. Contribui para o desenvolvimento de habilidades necessárias para o profissional do futuro, como solução de problemas complexos, pensamento crítico, empatia, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, negociação e flexibilidade cognitiva. O programa é aprovado pela Unesco, e os relatórios são enviados para outros países.

De acordo com o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, investir em programas em prol da educação pública municipal é prioridade. "Estamos sempre em busca de projetos que venham para qualificar a nossa educação e, estamos felizes, em firmar mais uma parceria importante com o governo estadual", disse.

O secretário em exercício de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Raphael Ayub, enfatizou a principal missão do programa que é a qualificação dos jovens, por meio de conhecimentos básicos. "É de extrema importância que os jovens tenham conhecimentos sobre empreendedorismo e matemática financeira, por exemplo, pois isso os ajudará no seu futuro profissional. O Educar para Inovar visa justamente isso, agregar conhecimento às novas gerações. Parabéns ao Prefeito Amauri, Secretária Sônia e toda sua equipe pelo interesse no programa", destacou.