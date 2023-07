Obras do Mercado Público serão iniciadas em Santa Cruz do Sul

Começam, nos próximos dias, as obras para implantação do Mercado Público Gastronômico e Cultural de Santa Cruz do Sul. A autorização para que a empresa vencedora da licitação dê início aos trabalhos foi assinada na sexta-feira (14) pela prefeita, Helena Hermany.

Em um investimento de R$ 2.7 milhões, a área total do Mercado terá 1.268,49 metros quadrados. Será instalado em estrutura própria do município, no prédio onde há pouco funcionava a Central de Serviços, na rua Tiradentes,

A administração do empreendimento se dará através de uma associação que reunirá os futuros permissionários, definidos através de chamamento público especificando a área de atuação e o serviço desejado. A ideia é que o mercado fique aberto diariamente ao público, com horário das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Já aos domingos o mercado deverá funcionar em horário especial.

De acordo com o projeto arquitetônico, o Mercado disponibilizará um ambiente múltiplo de convívio e preservação das raízes culturais, do artesanato local e da gastronomia típica. No local estarão concentrados espaços distintos de artesanato, exposições, oficinas culturais, lanchonetes, venda de souvenirs, hortifrutigranjeiros, produtos frescos e a granel. Serão instaladas 15 bancas no total.

Após assinar o termo a prefeita destacou o local privilegiado onde o mercado será implantado. "Será uma quadra inteirinha dedicada à cultura, bem no centro da cidade, com espaço para a gastronomia, o artesanato e manifestações culturais diversas. Acredito que estamos dando à cultura o espaço que ela realmente merece e elevando Santa Cruz do Sul a um outro patamar", afirmou.

Para o secretário municipal de Cultura, Marcelo Corá, o Mercado representa uma obra de grande impacto para a comunidade porque atinge vários segmentos. "Teremos, enfim o tão esperado Mercado Público, um lugar onde os santa-cruzenses irão se encontrar e os turistas irão para conhecer nossa história através da gastronomia", disse.

Corá frisou ainda que o Mercado não será uma praça de alimentação e nem uma feira rural, mas um espaço para Santa Cruz mostrar tudo o que faz através da cultura e que muitas vezes só é visto durante a Oktoberfest. Ele destacou ainda o local estratégico escolhido para implantação, um corredor onde estão a Catedral São João Batista, as praças Getúlio Vargas e da Bandeira, outros espaços culturais, culminando no Parque da Oktoberfest, onde em breve estará concluído o Centro de Eventos.