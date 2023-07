Tríplice Hélice busca atrair empresas ao Parque Canoas da Inovação

Com a proposta de atrair novos investimentos ao Parque Canoas de Inovação localizado no bairro Guajuviras, foi formada a uma tríplice hélice, durante reunião, entre as empresas Exatron, Novus e TKS, sediadas no PCI. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Marcos Daniel Ramos, o objetivo é incentivar o fomento de novos investimentos no parque.