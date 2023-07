Prefeita de Pelotas faz rescaldo dos impactos do ciclone na cidade e projeta decreto de situação de emergência

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, reuniu-se com secretários para avaliar os danos provocados pelo ciclone que atingiu a região na semana passada e as ações tomadas pela prefeitura para recuperar a cidade. O risco apresentado por fios energizados caídos nas ruas e por árvores afetadas, pelo vento que beirou os 100 km/h, foi frisado pela gestora, que pediu cuidado e atenção da população em seus deslocamentos.

Em relação a decretação de situação de emergência, a chefe do Executivo Municipal explica que é necessário finalizar a avaliação dos danos antes de analisar a validade da medida.

Conforme a prefeita, as equipes envolvidas na retirada de árvores, galhos e objetos derrubados pelo ciclone priorizam locais onde o abastecimento de energia elétrica e água está prejudicado por causa das quedas e, em seguida, devem passar a atuar onde os destroços prejudicam a passagem de pessoas e o trânsito, para depois seguir para as áreas verdes. As equipes mantiveram os mutirões de trabalho durante todo o final de semana para reduzir os danos e bloquear locais que apresentem riscos à população.

O trabalho também alcançou a estrada do Pontal da Barra, que já está transitável para os moradores da localidade. Na segunda-feira (17), equipes e maquinários deverão requalificar o trajeto com colocação de material. O secretário de Qualidade Ambiental, Eduardo Schaefer, estima que todo o trabalho de recuperação e podas, incluindo as áreas verdes, demore algumas semanas para ser concluído.