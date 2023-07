Santa Maria realiza audiência pública sobre concessão do transporte coletivo

A prefeitura de Santa Maria vai realizar uma audiência pública sobre a concessão da exploração do Sistema de Transporte Coletivo no município. O encontro ocorre no dia 24 de julho, às 18h, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria.

Durante a audiência pública, serão apresentadas publicamente as condições gerais que devem orientar o processo de licitação da exploração do sistema de transporte coletivo por ônibus urbano e distrital de Santa Maria. Veja abaixo o edital de convocação.

Entre as informações apresentadas, está o número de linhas, no total de 20, a unificação das tarifas urbanas e distritais (não haverá mais diferença de preço entre os ônibus das zonas urbanas e rurais), a quantidade de ônibus que terão ar-condicionado, prevista em 30% da frota, a idade média dos ônibus, que será de oito anos, e a quantidade de cobradores exigidos: de 25% a 28% dos ônibus, nas linhas mais demandadas e nos horários de pico.

"A licitação do transporte coletivo de Santa Maria é uma questão que tratamos com muita responsabilidade e transparência. Uma das fases conclusivas deste processo, realizamos em 2022, quando fizemos 12 reuniões públicas, integrando e levando o assunto a diversas regiões do município. Ouvimos a população e recebemos críticas e sugestões para que pudéssemos absorver ao máximo as demandas. A partir disso, poderemos adequar o plano do transporte público coletivo à realidade e à necessidade das pessoas", salienta o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponsi.

O novo contrato tem previsão de duração de 10 anos e prevê a realização periódica de pesquisas de opinião sobre a qualidade do serviço. Após o término de todos os encontros com a comunidade, a licitação será enviada pela prefeitura ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para, posteriormente, ocorrer a sua publicação.