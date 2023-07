Hospital Geral vai abrir 55 dos 118 leitos previstos em Caxias do Sul

A abertura parcial de novos leitos do Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul foi aprovada em reunião do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS), mantenedora da instituição de saúde. Ficou determinado o início da operação de 55 novos leitos (10 de UTI Neonatal e 45 de internação). Desses, 37 passam a operar no novo Complexo Hospitalar, inaugurado em abril, enquanto 18 entrarão em atividade na estrutura atual do hospital - onde também serão reativados 15 novos leitos de internação em razão da reorganização dos setores. O resultado é um acréscimo de 70 vagas à capacidade de funcionamento atual.

formalizou o repasse de R$ 53,3 milhões anuais Os outros leitos, por ora, não tem previsão para abertura. O diretor-geral do hospital, Sandro Junqueira, reforça a importância da parceria entre com os governos federal e estadual na mobilização para essa abertura, possibilitada a partir de recursos destinados pela União. Portaria assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, no dia 30 de junho,, em aporte de Teto MAC (média e alta complexidade), para o custeio de novos leitos no Hospital Geral.

A abertura total dos 118 novos leitos viabilizados a partir do novo Complexo Hospitalar, no entanto, está condicionada ao recebimento de mais recursos, já que os custos de operação do prédio anexo foram estimados em cerca de R$ 7 milhões mensais (R$ 84 milhões por ano). Negociações seguem com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde para viabilizar a operação desses novos leitos.

Em abril, o Hospital Geral inaugurou o novo prédio , com sete andares. A obra custou R$ 37 milhões Mantido pela Fundação da Universidade de Caxias do Sul, o HG oferece atendimento humanizado via Sistema Único de Saúde (SUS) a mais de 1,2 milhão de habitantes de 49 municípios abrangidos pela 5ª Coordenadoria Regional da Saúde do Rio Grande do Sul.