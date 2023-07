Caxias do Sul recebe feira do setor cervejeiro em agosto

A 1ª Feira de Negócios da Indústria Cervejeira está programada para os dias 4 e 5 de agosto deste ano, no Centro de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. O objetivo é fortalecer o destino Rio Grande do Sul e a Serra Gaúcha como principal eixo de negócios e turismo voltado à indústria e ao mercado cervejeiro nacional. A data foi escolhida para lembrar o Dia Internacional da Cerveja, comemorado na primeira sexta-feira de agosto.

A Feira da Cerveja será estruturada em quatro eixos. No turismo regional, o objetivo é fomentar a participação de rotas, roteiros, regiões consolidadas e municípios com potencial turístico no setor cervejeiro. Na área de negócios promoverá a exposição e venda de produtos de cervejarias e de fornecedores de insumos, equipamentos e serviços. Em espaços especiais serão oportunizadas rodadas de negócios e a apresentação de inovações na indústria cervejeira.

No eixo gastronomia haverá uma cozinha pilotada pelo Senac com pratos que harmonizam com a grande oferta de cervejas artesanais. O evento também terá foco na qualificação com a realização da principal premiação da indústria cervejeira do estado, a SuperBos - Copa Gaúcha de Cervejas. Haverá agendas para público profissional e amador visando ao relacionamento dos empreendimentos com as escolas técnicas e de graduação.

O evento reunirá as principais cervejarias do estado e de Caxias do Sul, fornecedores, empresários, entidades de qualificação e público em geral. As atividades ocorrerão das 10h às 22h, nos dois dias, com ingresso liberado.