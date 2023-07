Ação troca plástico por kits de alimentos e materiais escolares em Triunfo

A cidade de Triunfo receberá mais uma edição do Plastitroque, iniciativa da Braskem para conscientização ambiental e incentivo à reciclagem. Através do programa, todo o tipo de resíduos plásticos se transformam em alimentos ou materiais escolares. A ação acontecerá de 17 a 21 de julho na Escola Serafim Ávila.

A edição de Triunfo terá um diferencial: todas as embalagens plásticas arrecadadas serão enviadas para as oficinas do Ateliê Criativo, onde serão aproveitadas nas aulas com jovens para tornar a economia circular realidade, evitando que os materiais sejam descartados de forma inadequada no meio ambiente. O curso, totalmente gratuito, é desenvolvido simultaneamente no Rio Grande do Sul, São Paulo, Alagoas, Bahia e Rio de Janeiro. A iniciativa capacita jovens a gerar renda por meio da reciclagem do plástico.

"Queremos incentivar a conscientização ambiental e a cadeia da reciclagem por meio da coleta de resíduos plásticos gerados no dia a dia das pessoas. O plástico é 100% reciclável. Ao participar da ação, os estudantes ajudam o plástico a chegar no destino correto e ajuda trabalhadores da reciclagem a terem mais trabalho e renda", afirma Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no Rio Grande do Sul.

No Plastitroque, itens como garrafas plásticas, sacolas, tampinhas e embalagens são pesados e convertidos em plasticoins. Os plasticoins são trocados por kits com alimentos. Cada dois quilos de resíduos, por exemplo, equivale ao kit 1, com materiais escolares, e quatro quilos rendem um kit com alimentos.

No ano passado, o programa arrecadou mais de 4 mil quilos de resíduos sólidos, que foram trocados por alimentos em escolas públicas. No total, foram distribuídos 1.208 kits de alimentos, além da entrega de brindes que incluíram suportes para celular, copos, squeezes, fones de ouvido ou caixas de som bluetooth. A ação aconteceu em quatro cidades gaúchas - Rio Grande, Nova Santa Rita, Triunfo e Porto Alegre.