App mostrará localização dos ônibus aos usuários em Gravataí

A prefeitura de Gravataí lançará, na sexta-feira (21), uma parceria com o Moovit, o aplicativo de mobilidade urbana mais usado no mundo. A ferramenta gratuita, disponível no celular ou no computador, permitirá aos passageiros acesso a informações sobre melhores rotas, linhas disponíveis e localização em tempo real dos ônibus.

Ao acessar o aplicativo, o usuário irá inserir o local de destino e a ferramenta mostrará a navegação passo a passo, incluindo eventual trecho de caminhada até a parada mais próxima e as linhas disponíveis para o trajeto. Na parada, é possível ver a estimativa de tempo para a chegada do próximo ônibus.

Após o embarque, o passageiro ainda recebe uma notificação quando chegar o momento de descer. O aplicativo é 100% compatível com VoiceOver e TalkBack, dois dos leitores de telas para pessoas com deficiência visual mais conhecidos. Também é possível aumentar o tamanho da letra e identificar as rotas acessíveis, com acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida.

"O uso da tecnologia ajuda os passageiros a programar melhor as viagens e até conexões para outras cidades e reduzir tempo de espera nas paradas. É mais uma ação para tornar o transporte público mais atrativo e eficiente, melhorando toda a mobilidade urbana na cidade", comenta o prefeito, Luiz Zaffalon, ao falar sobre a tecnologia.

O transporte urbano de Gravataí é composto por 63 veículos. Por dia, em média, são 20 mil passageiros. O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Guilherme Ósio, destaca que a parceria com o Moovit não tem custo para o usuário nem para a prefeitura. "Periodicamente, os dados gerados pelo Moovit serão analisados pelo Laboratório de Inteligência de Dados de Gravataí (Lidag), em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), o que vai nos ajudar a entender melhor os deslocamentos dentro da cidade e a necessidade dos usuários quanto a linhas e horários", antecipa.

No mundo, o aplicatvo da Moovit tem 1,7 bilhão de usuários em 3,5 mil cidades de 112 países. A startup surgiu em 2012, em Israel.