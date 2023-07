Cestas básicas são entregues a 12 cidades da região central

O Centro Desportivo Municipal de Santa Maria foi o palco de distribuição de cestas básicas para 12 municípios da região central do Rio Grande do Sul. A entrega ocorreu em cerimônia realizada nesta quinta-feira (13). As cestas básicas são oriundas do Movimento RS contra a Fonte, por meio do Programa Supera Estiagem, que tem recursos de um termo assinado entre o Poder Judiciário e o governo do Estado. As famílias contempladas serão do grupo populacional tradicional específico que abarca indígenas, quilombolas, agricultores familiares e assentados.