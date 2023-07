Bento Gonçalves sedia convenção lojista em agosto

Bento Gonçalves se tornará, no mês de agosto, o epicentro gaúcho das principais tendências do setor do comércio. Nos dias 24 e 25, o município sedia a 1ª Convenção Estadual Lojista.

O evento pretende apresentar novas ferramentas para o varejo e debater os desafios do comércio - oportunizando aos profissionais do varejo local uma excelente forma de qualificação e inserção nas novidades do segmento. O encontro é idealizado pela Federação Varejista do Rio Grande do Sul, entidade que representa o Sistema CNDL e SPC Brasil no estado - e conta com o apoio e incentivo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves.

Com o tema 'O Varejo que Conecta', a convenção traz cinco palestrantes na programação da sexta-feira, dia 25 de agosto. O primeiro painelista será Alexandre Pellaes, com a temática 'O varejo que conecta no trabalho'.

Na sequência, será a vez do fundador e CEO da Samba Tech, empresa de transformação digital, Gustavo Caetano. Ele traz o tema 'O varejo que conecta no digital'. Mazé Lima também tem presença confirmada para falar sobre 'O varejo que conecta no propósito'.

O principal nome da programação é Clóvis de Barros Filho. Com o tema 'O varejo que conecta na vida', o doutor e livre-docente pela escola de comunicação de artes da USP dispensa apresentações pelos mais de 15 anos percorrendo o país com suas palestras e seus mais de 20 livros publicados. Além deles, também fará parte da programação o host e conector de conteúdo do Sebrae RS, Fabiano Zortéa. No dia 24, a programação será exclusiva para associados e convidados da Federação, com encontros setoriais.