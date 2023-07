Sebrae inicia nova fase de programa em Novo Hamburgo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Novo Hamburgo e o Sebrae RS oficializaram, nesta semana, a quarta edição do Programa Pacto pelo Futuro. Trata-se de um conjunto de iniciativas que visa beneficiar mais de 700 negócios hamburguenses.

O Pacto pelo Futuro IV terá ações voltadas para a formalização, inclusão digital de pequenos negócios, melhoria da gestão, acesso a mercados, mapeamento de negócios, desenvolvimento de novos produtos e serviços, marca da cidade, economia de vilas, varejo, ESG Rural, entre outras. "É um momento de agradecimentos, pois temos a sorte de trabalhar com equipes excelentes, tanto do Sebrae quanto da Prefeitura. A assinatura do Pacto pelo Futuro é fruto da visão coletiva entre pessoas e instituições e é importante para o fomento da economia local", enfatizou a secretaria, Paraskevi Bessa-Rodrigues.

A parceria firmada entre o Executivo hamburguense e o Sebrae começou em 2017. Desde então, foram 26 iniciativas em conjunto, que passaram por ações no Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado (PDMI), nos Pactos pelo Futuro I, II e III, no Programa Cidade Empreendedora, entre outros. Somadas todas as frentes da parceria, são mais de 2.000 empresas impactadas com alguma das soluções oferecidas.

O superintendente do Sebrae RS, André Godoy, reforçou o papel do empreendedor na sociedade e projetou o resultado que poderá ser alcançado com nesta nova fase. "Sem os empresários, nada disso seria possível, pois são os empreendimentos que geram empregos e arrecadam tributos para devolver à sociedade todos os serviços essenciais. Se atingirmos nossa meta, teremos um crescimento de 485% de empresas atendidas em quatro anos", pontuou.