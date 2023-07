Roubo a pedestres tem queda no primeiro semestre em Canoas

O índice de roubo a pedestre, um dos que mais preocupa a população de Canoas, teve queda em relação ao primeiro semestre de 2022, segundo dados do Observatório de Segurança do município. Entre os meses de janeiro e junho de 2023, houve uma queda de 2,9% nos dados em relação ao ano anterior. Se a comparação focar apenas no mês de junho, o marcador melhora para 34,4%.

Um dos destaques para a redução do índice de roubo a pedestre, segundo a prefeitura, fica por conta da integração das forças de segurança e atuação da Guarda Municipal, por meio da operação Amanhecer Seguro. A ação é voltada a garantir a segurança dos cidadãos que se deslocam para o trabalho no início do dia e aguardam nas paradas de ônibus e ruas que dão acesso às estações da Trensurb. Com isso, o efetivo consegue estar presente e garantir a segurança dos moradores. Foram 375 operações realizadas no primeiro semestre de 2023, abrangendo as zonas de maior risco para monitorar e zelar pelo canoense.

Os números de roubos em geral também caíram entre janeiro e junho. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, houve queda de 7,5% no período e de 28,8% no comparativo com junho do ano passado.

Outro indicador importante que também registrou queda em relação ao primeiro semestre de 2022 foi o da violência contra a mulher. Os casos de feminicídio diminuíram 100%, enquanto o crime de estupro teve queda de 36,4%. Os casos de tráfico de entorpecentes caíram 9,9% no mesmo período.