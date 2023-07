Zoológico de Gramado registra o nascimento de um bugio-preto em cativeiro

O Gramadozoo registrou o nascimento de um bugio-preto. O filhote nasceu no final de junho e, para não atrapalhar o bem-estar, a equipe técnica apenas monitora a família. O veterinário Jorge Lima, responsável técnico do local, afirmou que o filhote está saudável e recebe os cuidados da mãe e de outra fêmea que vive no recinto

Segundo o especialista, a reprodução em cativeiro é sinônimo de bem-estar animal. O tempo de gestação é de sete meses e os filhotes podem viver agarrados ao tórax da mãe por até 20 meses. "O nascimento demonstra adaptação total ao manejo desenvolvido no zoológico", relata o veterinário.

Lima observa que a dieta dos animais ganha alimentos com alto valor nutricional no inverno. São inseridos no cardápio pinhão, polenta, amendoim e outros. Além de suplementação alimentar, os animais contam com área aquecida para suportar as baixas temperaturas. "No inverno, eles ganham reforço calórico na alimentação. A reprodução é resultado das ações de enriquecimento ambiental desenvolvidas no zoo", relata Lima.

Entre os bugios-pretos, uma curiosidade é que machos e fêmeas possuem coloração diferente: apenas os machos adultos possuem pelagem na cor preta. Já as fêmeas e os filhotes, são amarelos. O sexo do filhote nascido no último mês ainda não foi identificado.