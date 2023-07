Taquara busca aprovação de empréstimo de R$ 15 milhões para obras

O município de Taquara, no Vale do Paranhana, poderá iniciar ainda em 2023 o maior pacote de pavimentações já feito na cidade. Isto porque a prefeitura tem a possibilidade de captar R$ 15 milhões para investir em obras que estão travadas há anos através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). No entanto, para que a operação tenha andamento, é necessária aprovação de dois terços - 10 votos - da Câmara de Vereadores, em sessão que ocorre na terça-feira (18).

A linha de crédito da Caixa Econômica Federal é voltada ao setor público com processos de contratação e prestação de contas ágeis e simplificados. "Vimos a necessidade de contratar um financiamento para executarmos obras que o nosso orçamento não conseguiria atender. No entanto, em razão de problemas no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Cauc), a avaliação de Taquara estava muito baixa, impossibilitando-nos de fazer operações de crédito", lembra a prefeita Sirlei Silveira.

A secretária de Captação de Recursos, Valentine Dall'Acqua, explica que a Caixa já fez análise de risco, sendo que, no presente momento, apresenta condições de assinatura de operação de crédito. Verificou-se que atualmente o município tem capacidade de pagamento anual de aproximadamente R$ 14,35 milhões em financiamento. Para as condições do Finisa, isso representa que Taquara teria possibilidade de contrair uma operação de aproximadamente R$ 60 milhões.

A operação para os R$ 15 milhões ainda precisa passar pela votação da Câmara de Vereadores. Caso seja aprovada, beneficiará com pavimentações moradores dos bairros Santa Rosa, Santa Maria, Cruzeiro do Sul, Ideal e Empresa. Boa parte dos valores também serão utilizados para pavimentações em trechos povoados do interior, como em Rio da Ilha, Padilha, Morro da Pedra, Pega Fogo, Figueirão, entre outros distritos e localidades.