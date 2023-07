Acordo em Santa Maria busca melhorias na Justiça Restaurativa

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) firmou um protocolo de intenções com a Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma), com objetivo de unir forças no enfrentamento das violências na perspectiva da segurança cidadã e resolução de conflitos. Técnicas de mediação e de práticas de Justiça Restaurativa serão utilizadas nos 44 municípios de abrangência da Promotoria de Justiça Regional de Educação (Preduc) de Santa Maria.

A iniciativa é uma ampliação do protocolo de intenções firmado em dezembro de 2017. A parceria pactuou o esforço conjunto para estabelecer cooperação acadêmica e educacional, intercâmbio técnico, científico e cultural, com foco na formação profissional qualificada de seus corpos docentes e discentes e da rede pública de ensino, rede de apoio à escola, Conselhos Tutelares e demais profissionais que atuam na área da infância e juventude.

Com o novo protocolo, serão desenvolvidos projetos e ações com a finalidade de formar e capacitar profissionais para o enfrentamento da violência e resolução de conflitos por meio das ferramentas das práticas restaurativas e de comunicação não violenta. Os profissionais deverão também atuar como multiplicadores de informações, sendo agentes de mobilização e esclarecimento da população para reduzir os casos de violência e conflitos no âmbito das escolas e seu entorno e da infância e juventude.

O documento firmado também possibilitará a atuação prática do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da Fadisma na realização de mediação, círculos restaurativos e círculos de construção de paz em casos indicados pelas Promotorias de Justiça Regional de Educação de Santa Maria, 1ª Cível, 2ª Especializada da Defesa Comunitária e da Violência Doméstica. Além disso, o acordo prevê a capacitação, treinamento, assessoria ou auxílio técnico por meio de cursos disponibilizados pela instituição de ensino.

A iniciativa tem como objetivo formar e capacitar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, vítimas de preconceito de gênero e professores da rede pública em prol da equidade. Também tocará em assuntos como o avanço dos direitos humanos relativos à proteção legal e institucional, reconhecimento e formas de enfrentamento às violências, até a reflexão e incentivo ao empreendedorismo e empoderamento de mulheres.