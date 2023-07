Equipe de escola técnica de Novo Hamburgo é selecionada para a Olimpíada Brasileira de Tecnologia

Uma equipe de estudantes do Curso Técnico em Eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo, foi selecionada para participar da fase final da Olimpíada Brasileira de Tecnologia. A competição ocorrerá em São José dos Campos, no interior de São Paulo, de 17 a 22 de julho.

O projeto da equipe da Fundação Liberato é um aplicativo de celular que possibilita aos usuários que desejam praticar alguma atividade física (como futebol, basquete e caminhada, entre outros) a possibilidade de criar ou encontrar eventos em sua cidade. O objetivo é aumentar a socialização e diminuir o sedentarismo.

A equipe "PensaTROres" é orientada pelo ex-aluno da instituição, Chrystian Antônio Alves Martins, com coorientação do auxiliar de ensino, Bruno de Araújo da Rosa, e composta pelos estudantes João Pedro Lorini Ribeiro, Igor Bernardo Daudt, Ana Maria Ramos Silveira e Nicolas Fernandes Kologeski. Para chegar à última fase da olimpíada, a equipe concorreu com mais de 200 alunos de escolas técnicas militares e privadas. Os "PensaTROres" são os únicos representantes do Rio Grande do Sul na fase final.

A disputa é composta por quatro fases: as duas primeiras contemplaram provas e a execução de um protótipo do aplicativo que se pretende desenvolver. Nas duas últimas, os participantes devem desenvolver o aplicativo proposto e apresentá-lo na Imersão Tecnológica em São José dos Campos.

A Olimpíada Brasileira de Tecnologia objetiva estimular o ensino, a pesquisa e a extensão. As equipes têm como desafio final desenvolver um aplicativo que busque atenuar ou resolver algum problema atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A premiação máxima da olimpíada é uma viagem para o Massachusetts Institute of Technology (MIT).