Festival Internacional de Folclore ocorre até o dia 30 em Nova Petrópolis

Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis mais de 20 grupos artísticos internacionais, nacionais e regionais de dança, música e teatro. São diferentes culturas latino-americanas e de diversas regiões do Brasil misturadas em um único evento, que tem como objetivo a valorização das tradições e costumes, numa mescla das mais distintas manifestações culturais. teve início nesta quarta-feira (12). O evento contará com a participação de, nacionais e regionais de dança, música e teatro. São diferentes culturas latino-americanas e de diversas regiões do Brasil misturadas em um único evento, que tem como objetivo a valorização das tradições e costumes, numa mescla das mais distintas manifestações culturais.

O evento é realizado em diferentes espações públicos, entre eles a Rua Coberta de Nova Petrópolis, onde abriga o palco principal do Festival, que receberá mais de 170 apresentações gratuitas a partir das 14h do dia 15 de julho, sábado.

Neste primeiro final de semana, apresentam-se diferentes grupos artísticos do exterior, como da Argentina e Paraguai, além do Mato Grosso, Santa Catarina e Paraná e os representantes gaúchos, de Ijuí e de Nova Petrópolis. Entre os destaques de apresentações internacionais está o Ballet Ucraniano Roksolana, da Argentina (sábado às 14h na Rua Coberta e 16h30 no Parque Aldeia do Imigrante, domingo na Rua Coberta às 14h45).

O Grupo Folclórico Internacional Remembranzas, do Paraguai (sábado às 16h30 e domingo às 18h30 na Rua Coberta)é carinhosamente chamado de "a fábrica de talentos", pela formação de tantos talentos na dança folclórica e pelo alto nível de competitividade e representatividade que possuem. E o Ballet de Arte Folclorico Argentino - Bafa, da Argentina (sábado às 20h15 na Rua Coberta), que apresenta uma vasta e atrativa sucessão de danças e cantos de várias regiões do país que representa. Recentemente, o grupo apresentou-se para o Papa Francisco.

As atrações ocorrem até o dia 30 de julho. A programação completa pode ser conferida no site do evento (www.festivaldefolclore.com.br).