Municípios do Vale do Sinos pedem por ações no rio Feitoria

Em reunião agendada com o secretário da Casa Civil, Artur Lemos, os municípios de Dois Irmãos, Ivoti e Lindolfo Collor solicitaram o apoio do Estado para desassoreamento do rio Feitoria e demais rios atingidos na enchente, ocorrida em 15 de junho. O objetivo é que, com a medida, evitem-se futuros alagamentos nas cidades.

"O leito do Feitoria foi fortemente assoreado em virtude das enchentes ocasionadas pelo ciclone. Além da perda de profundidade, há várias árvores trancando o escoamento da água, o que pode resultar em novas inundações e situações de risco para a população e para o patrimônio público de nossas cidades", explicou o prefeito ivotiense, Martin Cesar Kalkmann.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e coordenador da Defesa Civil de Dois Irmãos, Edson Maicá Severo, destacou que o município teve duas pontes interditadas com as cheias. "Perdemos as cabeceiras de duas pontes, uma delas, a Ponte de Pedra sobre o Arroio Feitoria, de 1916, que é tombada pelo patrimônio histórico", disse.

Já o vice-prefeito de Lindolfo Collor, Gilnei Prass, pediu ao secretário a cedência da draga do Estado para auxiliar nos trabalhos. "Em outros momentos o governo cedeu esse equipamento. Poderíamos fazer uma parceria, com os municípios oferecendo apoio de pessoal e óleo diesel em contrapartida", enfatizou.

Artur Lemos solicitou que os municípios formalizem o pedido à Secretaria Estadual de Agricultura, o qual terá o apoio da Casa Civil. "Vou também determinar à Secretaria de Meio Ambiente a agilização das licenças ambientais para que os municípios possam ter celeridade nestas frentes de trabalho de recuperação dos estragos", destacou Lemos.

Outra proposta apresentada pelas lideranças foi a participação do Exército em apoio aos municípios. No encontro, ficou acertado que deputado estadual, Issur Koch, que intermediou a agenda, fará contato com o Comando Militar do Sul para organizar uma reunião entre as prefeituras e ver de que forma o Exército pode colaborar na reconstrução. "Além de dispor de homens, é uma força que tem expertise para esses momentos", finalizou o parlamentar.