Feirão do Comércio atinge vendas de R$ 700 mil em Teutônia

4º Feirão do Comércio de Teutônia R$ 700 mil em vendas, mais que o dobro alcançado na edição anterior, em 2022, quando o valor total chegou a R$ 300 mil A Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Teutônia apresentou números relativos ao, realizado no fim de semana passado. Informações levantadas junto aos expositores dão conta de que foram registrados em torno de, mais que o dobro alcançado na edição anterior, em 2022, quando o valor total chegou a R$ 300 mil

Com a participação de aproximadamente 50 estandes de mais de 40 expositores, o Pavilhão da Comunidade Católica do bairro Canabarro recebeu cerca de 10 mil visitantes nos três dias de evento. "O Feirão do Comércio deu importante contribuição à economia teutoniense. Além da movimentação no local do evento, também percebemos que muitos lojistas, que não estavam presentes no evento aproveitaram o momento para decorar seus estabelecimentos e fazer suas liquidações e promoções", avalia o gerente financeiro e de eventos da CIC Teutônia, Alexander Blömker.

Pesquisa de satisfação aplicada junto aos expositores também revelou que 100% dos respondentes pretendem participar da próxima edição, prevista para 2024. A ampla maioria também avaliou como excelente a organização e os horários propostos.

Com entrada gratuita, o Feirão do Comércio de Teutônia teve três dias de promoções, descontos, preços e condições especiais de pagamento. Participaram apenas empreendimentos de Teutônia, de diversos segmentos - vestuário, calçado, cama, mesa e banho, bazar, cosméticos, óticas, relojoarias, alimentação, automóveis, livraria e artesanato, entre outros. O local também ofereceu praça de alimentação e espaço especial para as crianças, com brinquedos infláveis e diversão para a família inteira.