Jornada do Sorvete inicia hoje em Bento Gonçalves

Com quase 250 empresários inscritos, realiza-se nesta quinta e sexta-feira (13 e 14) a 23ª Jornada do Sorvete. O evento que ocorre no Dall'Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves, é uma realização da Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis (Agagel) e destaca neste ano o tema "Sorvete é nossa inspiração". Trata-se do maior encontro de sorveteiros do Sul do Brasil numa programação que une atualização e negócios.

Na parte da manhã desta quinta-feira (13) o público acompanha palestras e à tarde tem à disposição atividades diversas e o Salão do Expositor, reformulado nesta edição e com 39 marcas de fornecedores presentes, como embalagens, matérias-primas e maquinário. Nas duas noites também acontecem jantares de integração, objetivo esse que também é um dos pilares da Jornada do Sorvete.

As explanações dos palestrantes vão abordar cenário econômico, inteligência artificial, rotulagem e motivação. O debate de temais atuais do setor será possibilitado através de um painel com mediação do Sebrae RS. Aprovado no ano passado, o evento também vai repetir a atividade especial para as mulheres, intitulada "Encontro Delas: Gurias do Sorvete". A Jornada do Sorvete também incrementa a programação das tardes com cursos rápidos sobre rotulagem, manutenção do maquinário das indústrias e outros enfoques de interesse dos fabricantes de sorvete, picolé e açaí. A participação no evento é gratuita e pode ser feita no local.