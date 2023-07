Universidade promove feira de empregos em Passo Fundo

A Faculdade Anhanguera de Passo Fundo reúne empresas para oferecer à população da cidade diversas oportunidades de emprego. A 1ª edição da Feira de Empregabilidade, que acontecerá nesta quinta-feira (13), das 09h às 13h, nas dependências da Anhanguera, ofertará oficina em laboratórios de informática para a confecção de currículos.

Para se candidatar as vagas, os interessados devem comparecer à sede da universidade, na rua Paissandú, 1.200, munidos de documento de identificação e cópias do currículo para os processos seletivos e encaminhamentos nas diferentes vagas que sejam de seu interesse. Os portões serão abertos às 9h e a avaliação do candidato ocorrerá seguindo a ordem de chegada dos interessados. Além disso, serão ofertados cursos de extensão gratuitos em mais de 200 áreas do conhecimento aos participantes.