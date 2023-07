Atingidos por ciclone de junho podem sacar o FGTS em São Leopoldo

Em meio ao novo ciclone que chegou ao Estado nessa semana poderão sacar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por conta do episódio anterior, ocorrido no mês de junho. A previsão é de que 130 mil pessoas sejam beneficiadas com a medida. , a prefeitura de São Leopoldo anunciou que moradores dos bairros Arroio da Manteiga, Campina, Feitoria, Pinheiro, Rio Branco, Rio dos Sinos, Santo André, Santos Dumont, São José e Vicentina(FGTS) por conta do episódio anterior, ocorrido no mês de junho. A previsão é de que 130 mil pessoas sejam beneficiadas com a medida. A ação vinha sendo tratada pelo município desde o início de julho

Para evitar filas, a recomendação é que o pedido seja feito por meio do aplicativo Caixa Tem. O prazo de solicitação é de 90 dias. Serão exigidos documento de identificação pessoal e comprovante de residência emitido nos últimos 120 dias anteriores à decretação da emergência, como conta de água, luz ou telefone.

Poderão sacar os valores os trabalhadores que possuam saldo em conta vinculada de FGTS, que tiveram sua residência danificada pelo desastre natural em junho,, moradores das regiões afetadas, de acordo com o decreto de calamidade reconhecido por meio de portaria do governo federal e que não realizou saque por este motivo nos últimos 12 meses. O valor do saque será equivalente ao saldo existente na conta vinculada na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220,00 por evento caracterizado como desastre natural, de acordo com as regras da Caixa.

"A liberação dos recursos do Fundo é muito importante, especialmente pois trata-se de uma demanda que solicitamos em Brasília, que é fundamental para a população atingida pelas chuvas que tenha saldo do FGTS, recomeçar sua vida", destacou o prefeito, Ary Vannazi.