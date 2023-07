Hospital de Erechim fará inauguração de Centro de Diagnóstico por Imagem no sábado

A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim vai entregar oficialmente à comunidade o novo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI). A solenidade acontece no próximo sábado (15), às 10h, no CDI da Casa de Saúde.

De acordo com o diretor executivo da Fundação, Jackson Arpini, o setor teve a área física totalmente revitalizada, com substituição do piso, portas, sanitários, pintura e substituição do forro por gesso, que facilita os serviços de manutenção da rede elétrica, hidráulica e gases. O espaço também ganhou um novo aparelho de raio-x digital, com tecnologia de ponta. A obra foi realizada mediante parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, que repassou o recurso de R$ 500 mil.

O setor diariamente atende um número expressivo de usuários que buscam o CDI para realização de exames de raio x, tomografias, mamografias e ultrassonografias, entre outros. Em 2022 o setor realizou para a comunidade SUS, mais de 76 mil exames de imagens, sendo uma média de 6,3 mil exames por mês somente no período. "Em 2023 a demanda já é consideravelmente mais elevada, o que é comprovada pelos relatórios do Hospital Santa Terezinha. Ao todo, desde janeiro, já foram realizados mais de 35 mil exames, sendo em média 7,1 mil exames por mês", explica Jackson Arpini, reforçando a necessidade no novo CDI.

Ainda, segundo a direção da Casa de Saúde o setor estava situado numa área muito antiga, que necessitava de melhorias para a qualificação dos serviços. "Temos clareza que esta obra de melhorias físicas e aquisição de equipamento foi possível graças a sensibilização e compreensão do Poder Legislativo, que destinou o recurso para que pudéssemos atender esta importante demanda. Foi uma construção coletiva", pontua Jackson Arpini.

O hospital está trabalhando agora para concluir a segunda etapa que contempla a instalação do novo mamógrafo digital. Para tanto estão sendo finalizados os projetos estruturais para que a sala atenda os requisitos técnicos para receber o novo equipamento.