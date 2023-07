Festa do Morango de Pelotas ganha local e datas

A 5ª edição da Festa Municipal do Morango, em Pelotas, teve data e local definidos, nesta semana, em reunião com organizadores e produtores, na Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura. O evento está marcado para os dias 11 e 12 de novembro, no parque Morada do Sol, localizado na avenida 25 de Julho, bairro Três Vendas. A escolha foi fruto de consenso.

A edição da Festa Municipal do Morango, em 2022, foi realizada no parque Stone Land, na Cascata, 5º distrito de Pelotas "Partimos para a organização de mais uma edição da Festa do Morango. A cultura da fruta tem se fortalecido cada vez mais em Pelotas, consolidando a tradição de uma produção de extraordinária qualidade. Com a presença de produtores e organizadores, a escolha do local e data foi em comum acordo. O parque conta com infraestrutura adequada, condizente com o porte da Festa que atrai milhares de visitantes", observa o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz.