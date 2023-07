Gravataí recebe o plantio de 290 mudas de árvores

Nesta semana, a cidade de Gravataí recebe 290 mudas de árvores de porte e espécies mais adequadas para o contexto urbano para serem plantadas, por meio do Programa Arborização Segura, da RGE. Realizado em parceria com a prefeitura, o programa visa substituir espécies em desacordo a rede elétrica, além de árvores que não estejam em condições adequadas ou ainda que representem riscos para a população.

A bióloga e chefe da divisão da Secretaria de Meio Ambiente de Gravataí, Isabela Kirsten, aponta que a iniciativa é muito importante no que diz respeito ao planejamento ambiental e segurança das pessoas. "Quando uma árvore é manejada por possuir riscos, é fundamental que sua substituição seja realizada, para fins de preservação do meio ambiente. O projeto é de médio a longo prazo, porém já podemos observar resultados muito satisfatórios, tanto visuais, quanto da população se envolvendo no cuidado das mudas e incentivando mais plantios", avalia.

As intervenções estão previstas para áreas urbanas do município. Entre os diferentes locais a receberem as mudas, estão as avenidas Jorge Amado, Acimar Silva, Estrada Lomba do Vadeco e Parcão Central.