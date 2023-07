Três audiências públicas em agosto vão tratar do novo traçado da BR-392

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa e o vice-prefeito Volnei Teixeira receberam na manhã desta terça-feira, 11, os educadores ambientais Catiúscia Luz e Cauê Canabarro, integrantes da equipe de divulgação das audiências públicas do novo traçado da BR-392 da empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT). Na ocasião, houve a divulgação de três audiências, marcadas para o mês de agosto.

No dia 15 de agosto, a audiência irá ocorrer em Santo Ângelo; em São Pedro do Sul, no dia 17 e em Santa Maria, no dia 18. Jacques orientou o chefe de Gabinete, Airton Peruzzi, a tomar todas as providências para a divulgação da reunião e mobilização da comunidade. "É uma obra importante para o desenvolvimento regional. Aliada a construção da ponte internacional Porto Xavier-San Javier, poderá determinar um novo cenário de desenvolvimento. Por isso, é muito importante a participação da comunidade no debate em torno da iniciativa", afirmou.

A ampliação da BR 392 terá início no entroncamento com a ERS-149 no município de Formigueiro, divisa com São Sepé e termina no entroncamento da ERS-344, em Santo Ângelo. Conforme o traçado, o trecho em estudo compreende territórios dos municípios de Entre-Ijuís, Formigueiro, Jari, Santa Maria, Santo ngelo, São Miguel das Missões, São Pedro do Sul, São Sepé, Jóia, Toropi e Tupanciretã.

A obra é vista por lideranças regionais como fundamental para o Estado e às Missões. A ideia é criar um corredor de transporte continental, interligando países do Mercosul, pelos portos de Rio Grande, de Santa Ana (na Argentina) e Antofagasta (Chile), reduzindo custos com logística de transporte e uma porta de entrada para alavancar o turismo regional.