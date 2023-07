Reunião trata de temas sobre o Polo Integrado da Química

O governador em exercício Gabriel Souza recebeu uma comitiva, dos municípios de Montenegro e Triunfo, para uma reunião sobre as potencialidades do Polo Integrado da Química, espaço de 700 hectares junto ao Complexo Petroquímico de Triunfo. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o titular da pasta, Ernani Polo, também participaram do encontro, que ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Durante a reunião, foram apresentadas ao governador em exercício as demandas do Grupo de Trabalho formado para fomentar o desenvolvimento da área a partir da atração de investimentos. A intensificação da divulgação do Polo da Química como um local com diferenciais competitivos para a instalação de empresas do setor químico foi uma das pautas abordadas.

Gabriel lembrou que o Polo Petroquímico e o Distrito Industrial de Montenegro são pautas já destacadas em missões que buscam a atração de investimentos para o Rio Grande do Sul. "Apresentamos as potencialidades do Estado e essas pautas estão dentro desse contexto, mas vamos buscar aprimorar essa apresentação em missões nacionais e internacionais, qualificando cada vez mais a nossa capacidade de comunicar sobre esse importante ativo", disse.

O grupo também destacou um diagnóstico sobre a logística do local, envolvendo questões sobre as vias de acesso, como um dos próximos passos para viabilizar mais investimentos no Polo. O governador em exercício também falou sobre a expansão da demanda por produtos químicos a partir da privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), concluída na semana passada. "O tratamento do esgoto e da água são processos químicos e a ampliação do saneamento vai demandar a indústria química por produtos, o que deve incentivar ainda mais a vinda de empresas desse setor", observou.

O local, na Região Metropolitana, é uma parceria entre governo do Estado, prefeituras de Montenegro e Triunfo, Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul (Sindiquim), Comitê de Fomento ao Polo Petroquímico (Cofip RS) e Braskem. O polo conta com a infraestrutura e a proximidade de serviços, profissionais qualificados e fornecedores de insumos para a indústria química, fomentando o desenvolvimento e a conexão de todo o setor.