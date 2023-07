Centro de acolhimentos a mulheres será construído em Venâncio Aires

A prefeitura de Venâncio Aires, através da Central de Projetos, encaminho o projeto eleito na Consulta Popular 2022/2023, junto à secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, que contempla a construção de um Centro Regional de Acolhimento para Mulheres. O projeto foi o segundo mais votado na região e possui valor destinado para construção de R$ 785.7 mil, com contrapartida do município, que cedeu o terreno.

Conforme a secretária de Planejamento e Urbanismo, Deizimara Souza, após a apresentação do projeto e documentos, o município aguarda assinatura de convênio com o Estado para abertura de licitação para a obra. "O projeto tem previsão de execução de 12 meses e foi elaborado como base no modelo padrão já cadastrado no Ministério da Cidades, como Abrigo Institucional para Mulheres, uma vez que, assim, poderá oportunamente receber recursos e conveniar com a União", completa.

A localização do terreno, no bairro Morsch, é central e próximo a equipamentos de saúde, educação e de segurança as mulheres atendidas. A Casa de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência é tratada como necessidade premente para os municípios da região, que atualmente atendem casos de violência nos Centros de Assistência Social ou Delegacias de Polícia, porém sem acolhimento permanente.