Escola de Música de Passo Fundo abre novas vagas

A Escola Pública de Música Yamandu Costa, em Passo Fundo vai receber novos alunos no próximo semestre. O projeto é voltado para os estudantes do sexto ao nono ano da rede municipal. As aulas são gratuitas e abrangem quatro modalidades de ensino de música: instrumentos de cordas, percussão, cordas friccionadas e sopro.

A escolha ocorre durante o preenchimento do formulário de inscrição, disponível no site da prefeitura (www.pmpf.rs.gov.br). Durante a ação, é necessário utilizar o e-mail institucional do aluno.

De acordo com o coordenador da Escola de Música, maestro Rodrigo Ávila, não há limite de inscrições. "Em contrapartida, tivemos uma demanda expressiva por violão e guitarra no primeiro semestre. Agora, estamos tentando equilibrar o atendimento para as demais categorias, lembrando sempre que estamos proporcionando a diversidade de ensino de instrumentos musicais", afirma.

Nos primeiros três meses de funcionamento, participaram das oficinas 350 estudantes, divididos nos quatro quadrantes em que acontecem as aulas. Eles seguirão as atividades, junto com os novos colegas. Conforme Rodrigo, muitas conquistas já foram obtidas. "Nesses primeiros passos, conseguimos estruturar a aulas com alunos e professores, estabelecendo o plano pedagógico juntamente os polos e a sede da escola num movimento do ensaio coletivo de Música. Três grandes ações surgiram, que foram a criação dos concertos didáticos, os ensaios gerais e as aulas experimentais com crianças, ampliando o atendimento", pontua.