Zona de Processamento e Exportação pode ser criada em São Borja

A empresa Ponta Negra Logística apresentou à prefeitura o projeto de implantação da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) em São Borja, na Fronteira Oeste. A ZPE é uma forma de estimular as vendas externas em um regime aduaneiro especial, destinado a trazer benefícios para as exportações no Brasil.

Desse modo ela é considerada a zona primária para o efeito de controle de desembaraço aduaneiro na exportação. As organizações empresariais que instalam uma ZPE conseguem tratamentos tributários, administrativos e, principalmente, cambiais diferenciados. Assim, as ZPEs surgem a partir da ideia de promover o crescimento em regiões menos desenvolvidas, proporcionando a redução dos desequilíbrios e o fortalecimento do comércio exterior.

A implantação da Zona de Processamento e Exportação significa, na avaliação da prefeitura, uma série de oportunidades para o município. O projeto já foi analisado em primeira discussão pela Câmara de Vereadores e aguarda aprovação ainda nesta semana.

A empresa Ponta Negra já possui investimentos em São Borja, na plataforma logística, onde já foram investidos mais de R$ 1 milhão em terraplanagem. "Sem dúvida este é um passo importante em direção ao crescimento do município, esse tipo de investimento promove vagas de emprego e geração de renda para nossa população, além de evidenciar a presença de São Borja na troca comercial internacional. A criação da ZPE é só a primeira de muitas outras medidas que projetarão a cidade cada dia mais", pontuou o prefeito Eduardo Bonotto.