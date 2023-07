Praças e parques de Estrela vão receber nova iluminação

A prefeitura de Estrela realizou o ato de assinatura da Ordem de Início para mudanças na iluminação pública da cidade, através do Programa Ilumina. As obras ocorrem em quatro praças de bairros e parques do município.

As instalações ocorrem nas praças dos bairros Auxiliadora, Moinhos, Oriental e na quadra coberta do Parque Princesa do Vale. A A verba é oriunda da Secretaria Estadual de Esportes e veio através do Programa Avançar no Esporte, realizado em 2021, quando a pasta então ainda era conduzida pelo então secretário Danrlei de Deus. O convênio com Estrela liberou R$ 415.2 mil para investimento na iluminação dos quatro locais.

O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Estrela, Joel Mallmann, ressalta a importância da obra para o dia a dia das pessoas. "Estamos trazendo qualidade de vida com esta obra, especialmente para as crianças que estão aqui representadas hoje e que fazem parte dessas comunidades", afirma Mallmann.

Quem também se pronunciou foi o secretário de Infraestrutura Urbana de Estrela, Osmar Müller, agradecendo a parceria do governo do Estado e com as demais pastas do executivo. "Certamente vamos realizar um grande trabalho em conjunto para realizar essas importantes obras para essas comunidades", projeta Müller