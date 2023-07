Parobé inicia a construção de nova escola infantil

A prefeitura de Parobé está realizando as obras de preparação no terreno onde irá edificar a nova Escola de Educação Infantil - Proinfância Tipo B. A obra está localizada no bairro Vila Feliz e irá atender famílias de seis bairro da cidade. O custo inicial estimado para construção da obra é de R$ 2.5 milhões.

A escola será construída com projeto padrão nacional com área total de 891,68 m², que contemplará seis salas de aula com a infraestrutura necessária para educação infantil, com fraldários, lactários, sanitários infantis. Ainda haverá espaço administrativo e área de serviços com cozinha e lavanderia.

O prefeito Diego Picucha, destaca que essa nova escola irá proporcionar máxima comodidade, em termos de estrutura, para corpo docente e alunos, atendendo mais de 100 crianças, de quatro meses até os 3 anos de idade, conseguindo autorizar os pedidos de transferência e ainda atender uma parte significativa da lista de espera daquela região.

Segundo a secretária de Educação Joana D'arc Wittman, a nova escola ainda abrigará os estudantes da Emei Ursinho, que hoje se encontra em um prédio alugado. "Será um espaço maior e muito mais adequado para abrigar essas crianças. Essa escola possibilitará que as crianças que residem nessa região acessem uma educação pública voltada a uma formação mais humana e criativa, acabando com o déficit de vagas em creche e pré-escola na região", destaca.