Prefeitura assina pacote de obras para escolas em Passo Fundo

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, anunciou nesta segunda-feira (10) um grande pacote de obras e intervenções para as escolas municipais. A ação é resultado de uma escuta feita pelo Executivo às 72 instituições da rede no mês de maio. O anúncio foi feito na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Santo Agostinho, no Bairro Nenê Graeff, com a presença de diretoras de demais escolas.

Em um grande plano de obras e intervenções, divididos em três pacotes, deverão ser atendidas mais de 700 demandas das 37 EMEIs, 34 EMEFs e a Escola Professora Olga Caetano Dias (Escola dos Autistas). São reformas, quadras, mobiliários, revisões na rede elétrica e no telhado, regularização do Plano de Prevenção Contra Incêndio, entre outras.

Conforme o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, as necessidades identificadas como prioritárias de cada escola foram ouvidas e organizadas dentro do cronograma. Os três pacotes têm prazos para conclusão entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. "Um grupo de trabalho fez a categorização das demandas, dando início a um trabalho de planejamento para a forma e o tempo de atendimento de cada uma das demandas, considerando o grau de complexidade, aspectos técnicos e tempo de resolução. Neste primeiro pacote de ações, estamos divulgando uma lista individualizada por escola com um total de 454 ações, representando mais de 56% do total de pedidos realizados pelas diretoras, sendo que toda escola terá ao mínimo duas ações atendidas", enfatizou.

Além das intervenções nas 72 escolas, a prefeitura avança nas obras de construção das seis novas instituições municipais: as EMEIs Parque do Sol, Valinhos, César Santos, Victor Issler e Maggi de Césaro e a EMEF Petrópolis. "Quando trabalhamos juntos, trouxemos resultados que impactam positivamente na vida das comunidades", afirmou o prefeito na solenidade.