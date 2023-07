Doações da Campanha do Agasalho são furtadas em Canoas

A sede da Defesa Civil de Canoas, no bairro Nossa Senhora das Graças, foi alvo de arrombamento e teve o furto de doações destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dois homens foram flagrados deixando a unidade, que fica na rua Bandeirantes, com quatro sacos de roupas (cerca de 100 peças), uma cesta básica com 15 quilos de alimentos e um botijão de gás. Os itens de vestuário faziam parte da Campanha do Agasalho 2023, que está em andamento.

Agentes se depararam com o crime nesta segunda-feira (10) e, após a presença da Guarda Municipal (GM), registraram o boletim de ocorrência (B.O) na 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (DPPA) de Canoas. Câmeras de segurança flagraram a dupla deixando o endereço por volta das 2h30.

De acordo com o secretário adjunto da Defesa Civil, Igor Sousa, uma agente chegou para trabalhar nesta segunda-feira (10) e constatou o arrombamento de duas portas. Diversas pilhas de roupas também foram reviradas pelos invasores. A autoria e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Ainda segundo Igor, a Defesa Civil está tomando todas as providências cabíveis, e o atendimento à comunidade não teve prejuízos.