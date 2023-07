Feicoop atrai público de 150 mil pessoas em Santa Maria

Após três dias de comercialização de produtos da agricultura familiar, da agroindústria e de artesanatos, chegou ao fim, no domingo (9), a 29ª edição da Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária (Feicoop). Realizada no Centro de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, no Parque da Medianeira, a feira recebeu um público acumulado de 150 mil pessoas durante os três dias de evento, conforme dados divulgados pela organização. Este número representa visitantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, e de outros sete países - Argentina, Bolívia, Equador, Hungria, Uruguai, Venezuela e Taiwan.

A feira é organizada pelo projeto Esperança/Cooesperança, da Arquidiocese de Santa Maria, desta vez, sob o tema "Construindo a sociedade do Bem Viver: por uma ética planetária". O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) também foram apoiadores da Feicoop, que nesta edição contou com mais de 600 expositores e palestrantes das atividades artísticas e culturais que ocorreram paralelamente.

Segundo o coordenador do projeto, José Carlos Peranconi, o público superou as expectativas da organização, que presenciou os pavilhões lotados pelos visitantes. "Ficou claro para todos nós que o objetivo foi alcançado. Êxito total da feira, que aconteceu da melhor forma, com muitas pessoas prestigiando os expositores, ficando até difícil de transitar entre os pavilhões. É uma retomada, a Feicoop voltou a ser como era antes da pandemia da covid-19. Uma resposta muito positiva", afirmou.