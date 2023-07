Estado assina aditivo para obras da Avenida Paraguassú, em Imbé

duplicação da avenida Paraguassú O governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, visitou Imbé nesta segunda-feira (10), onde assinou o termo aditivo ao convênio de, cuja obra está em execução. Ele foi recebido pelo prefeito Ique Vedovato e outras autoridades municipais.

Inicialmente fixado em R$ 7,5 milhões, o convênio receberá um novo aporte no valor de R$ 5,25 milhões. O montante adicional será destinado à reconstrução da pista oeste da avenida, proporcionando melhores condições de tráfego e segurança para os motoristas que circulam pela principal ligação entre o Centro e a zona norte da cidade.

Com o aditivo, o valor total do repasse do Estado para a duplicação da avenida será de R$ 12,75 milhões. Além disso, o município oficializou a contrapartida de R$ 2,7 milhões, recurso investido em outras duas obras: a revitalização do canteiro central da avenida Osório, no Centro, e a duplicação com pedra irregular da avenida Paraguassú, nos trechos entre a rua Cachoeirinha (Mariluz) até a Travessa 5 (Albatroz) e da rua Edith de Lourdes (Santa Terezinha) e a intersecção com a avenida Imara.

Logo após a assinatura, Gabriel visitou as obras de duplicação da Paraguassú,"Uma das obras mais importantes do Litoral Norte e que vai melhorar a mobilidade. A região é a que mais cresce no Estado e estamos atentos a isso", disse o governador em exercício.

O prefeito de Imbé avaliou a assinatura do aditivo contratual. "Isso demonstra a importância do projeto, uma obra que impulsionará o desenvolvimento econômico da região e a qualidade de vida dos moradores", disse Ique.