Prefeitura busca acordo para encerrar greve em Caxias do Sul

Acompanhado da secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, conduziu reunião com os gestores do Hospital Pompéia e do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde na busca de solução para a greve dos técnicos e auxiliares de enfermagem da instituição, que estão paralisados desde a quinta-feira (6) requerendo o pagamento imediato do piso da categoria. A prefeitura afirma que essa diferença salarial para o cumprimento do piso salarial nacional para entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (caso do Pompéia e do InSaúde, gestor da UPA Central) é de responsabilidade do governo Federal e deverá ser custeado pelo seu orçamento. No entanto, esses recursos ainda não foram repassados e não há previsão.

De acordo com informações repassadas ao prefeito pela diretoria do hospital, os trabalhadores estariam descumprindo uma determinação judicial de 70% para os atendimentos em geral e de 100% nas unidades de terapia intensiva (UTIs). Também foi relatado que trabalhadores bateriam o relógio-ponto, mas não estariam assumindo suas funções. "Sem acordo, teremos de convocar a Câmara de Vereadores para aprovar a decretação de situação de emergência na cidade", alertou o prefeito.

Ao final da reunião entre os integrantes da prefeitura e as entidades, ficou acertada a criação de uma comissão, que é formada por representantes do sindicato, do hospital e da Secretaria da Saúde para fazer o acompanhamento das atividades internas e a colocação de banheiros químicos, que caberá ao município, para uso dos grevistas. A secretária de Saúde, Daniele Meneguzzi destacou que a comissão semelhante já foi adotada na UPA Central, onde também há greve, mas respeitando o determinando na liminar da Justiça do Trabalho. Também foi proposta uma união de forças com vistas a dar a visibilidade necessária ao movimento e, com isso, buscar o repasse do governo federal para cobrir os reajustes.