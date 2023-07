Encantado lança pacto para se tornar referência na educação

A cidade de Encantado, no Vale do Taquari, promoveu a assinatura do Pacto Municipal pela Educação. O compromisso foi firmado entre instituições do poder público e privado, sociedade civil organizada e universidades, representando toda a quádrupla hélice em um movimento colaborativo. Durante a cerimônia de lançamento e assinatura do Pacto, foram apresentados os macrodesafios que Encantando terá de superar para atingir a visão de futuro definida por todos os agentes envolvidos: tornar-se uma referência internacional em geração de talentos nos próximos 10 anos.

Os macrodesafios e o objetivo a ser atingido na próxima década foram traçados em um workshop colaborativo, realizado em maio. Antes disso, há mais de um ano, a prefeitura vinha fazendo um movimento para inovar e transformar a educação a partir de uma série de ações. No escopo disso estavam ações como integralizar 50% da rede pública municipal de ensino com atividades pedagógicas inovadoras, implementar laboratórios de última geração, formar todos os professores do Ensino Fundamental para o desenvolvimento de práticas inovadoras orientadas por evidências e alinhar a educação e a tecnologia.

O processo de criação e implementação do Pacto Municipal pela Educação em Encantado já teve fases prévias. A primeira foi a preparação do governo e depois o mapeamento do ecossistema de aprendizagem. Após a fase atual de lançamento do Pacto, as etapas seguintes incluem trabalhar os macrodesafios, executar os projetos e apresentar os resultados.

Durante o lançamento do Pacto, o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, destacou que a transformação da cidade está acontecendo pela educação, mas isso é possível somente com o envolvimento dos principais agentes dessa mudança: os professores. "Nenhuma tecnologia vai resolver os nossos problemas se não houver o sentimento de pertencimento dos professores. É por isso que um dos nossos objetivos é dar treinamento contínuo para que eles utilizem as tecnologias de forma colaborativa", explicou.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Stéfanie Casagrande, também destacou o papel dos professores no futuro da cidade e se emocionou ao convocar para que cada um se envolva cada vez mais. "A ideia do pacto é comprometer todos os envolvidos. Precisamos tomar parte para entendermos nossas responsabilidades. Isso vai fazer toda diferença para a comunidade de Encantado", salientou a secretária.