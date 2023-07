Vale do Rio Pardo mostra projeto para criação de geoparque

geoparque do Vale do Rio Pardo pesquisa científica internacional na área de paleontologia também criará uma nova referência econômica na área do geoturismo da região. Agora, para que de fato seja instalado o geoparque, região precisa cumprir as etapas estabelecidas pelo Ministério do Turismo para a conclusão do projeto. A Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp) lançou, no fim de semana, o projeto do. A iniciativa, que favorece atambém criará uma nova referência econômica na área do geoturismo da região. Agora, para que de fato seja instalado o geoparque, região precisa cumprir aspara a conclusão do projeto.

Conforme o presidente da Aturvarp, Djalmar Marquardt, além de abrir um leque de projetos na área da pesquisa científica, o geoparque irá criar novos mecanismos de desenvolvimento econômico e social para a região. Localizada nos municípios de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Vale do Sol, Passo do Sobrado, Vale Verde, Rio Pardo e Candelária, a formação geológica que dá sustentação ao geoparque, permitirá o aproveitamento do seu potencial nas áreas científica, educacional e turística. "Será uma grande oportunidade de desenvolvimento por meio da paleontologia e a criação de rotas para o geoturismo regional", pontua.

Marquardt explica que, a partir de agora, os municípios que estão em sua faixa geológica precisam aderir ao projeto, para a elaboração e cumprimento das fases de instalação do empreendimento. "O processo é formado por quatro principais etapas: a conscientização, realizada neste momento, elaboração do projeto técnico, submissão do estudo para o reconhecimento e o credenciamento junto a Unesco, órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), para certificação do geoparque."

O professor doutor Felipe Lima Pinheiro, pesquisador da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), parceira na elaboração inicial do projeto, reforçou a relevância do ato para a região. "Trata-se de um projeto que é difícil de ser compreendido, especialmente por quem não é da paleontologia. No entanto, o Geoparque do Vale do Rio Pardo será muito importante para a pesquisa e para o turismo regional", avalia.

Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de geoparques reconhecidos pela Unesco. Em 2022, foi homologado o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, com municípios gaúchos e catarinenses. Já neste ano, a entidade confirmou o ingresso dos geoparques Quarta Colônia e Caçapava no roteiro turístico mundial.

Dentro do cronograma de implementação do geoparque na região, o próximo passo é a adesão voluntária dos municípios participantes. O custeio para criação da estrutura administrativa e a viabilidade para o estudo técnico do geoparque - condições impostas para o reconhecimento internacional - deverão ser rateadas, pelo menos nesta fase, pelos municípios participantes.

Além das cidades localizadas na faixa geológica que tem potencial para criar o geoparque, municípios vizinhos e até mesmo de outras regiões, mas que têm potencial histórico e paleontológico, poderão ingressar no projeto, ampliando os limites do geoparque regional. "Estamos chamando de Geoparque do Vale do Rio Pardo, mas até mesmo este nome poderá mudar no futuro. Tudo dependerá da adesão voluntária dos municípios", complementa o presidente da Aturvarp.