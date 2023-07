Prefeitura de Tramandaí anuncia mutirão para zerar fila de espera de 4 mil exames de ecografia e de raio-x

A prefeitura de Tramandaí realizará uma ação para zerar a fila de espera por exames, como ecografias e de raio-x. Uma reunião foi realizada no gabinete do prefeito Luiz Carlos Gauto para projetar a formatação do trabalho. Atualmente, 2.380 pacientes aguardam pela realização de ecografias e 1.700 esperam por exames de raio-x.

Também ficou definido no encontro o município ingressará na Justiça contra o governo estadual, caso este não cumpra com as demandas da saúde de média e alta complexidade. "Este mutirão busca eliminar a fila de espera por exames tão importantes e que a nossa comunidade não pode esperar. Queremos agradecer pelo empenho de todos para que esta ação seja colocada em prática", disse Gauto.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Luciano Saltiel, o mutirão para eliminar a fila de espera pelos exames de raio-x e ecografia deve começar nos próximos dias. Os pacientes com os exames agendados serão informadas sobre a realização dos mesmos, e a prefeitura vai informar como será feito o procedimento para chamamento das pessoas.