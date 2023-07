Estudo será realizado para evitar cheia na bacia do rio dos Sinos

Foi aprovado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) o termo de referência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), do Relatório de Impacto Ambiental (Rima) e do Projeto Básico Ambiental (BPA) para a construção do sistema de proteção contra cheias na bacia hidrográfica do rio dos Sinos. A ordem de início dos serviços também foi assinada, permitindo que a empresa Ecossis Soluções Ambientais inicie os estudos necessários.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, por meio da Metroplan, e vai beneficiar os municípios de Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Rolante, Igrejinha e Três Coroas. O titular da pasta, Rafael Mallmann, explicou que a aprovação do termo de referência é um marco significativo para o projeto, pois sinaliza o avanço em direção à implementação de medidas efetivas de proteção e prevenção contra enchentes.

"O projeto de construção do dique para a contenção de cheias na bacia hidrográfica do Sinos é um exemplo concreto do compromisso do governo estadual com a segurança e o bem-estar da população, além de representar um importante avanço na gestão de riscos e desastres naturais", afirmou Mallmann.

Para o presidente da Fepam, Renato Chagas, projetos como esse necessitam de atenção e celeridade em sua aprovação, ainda mais com a situação das cheias no Estado. "Nossos técnicos fizeram um excelente trabalho. Agora é aguardar que o estudo esteja concluído para que seja possível avançar ainda mais com o projeto".

Com investimento de aproximadamente R$ 400 mil, o estudo subsidiará o processo ambiental e de licenciamento do sistema de proteção contra cheias, apresentando diretrizes e orientando a execução do projeto. A conclusão dos estudos ambientais deve ocorrer em até 12 meses.