Guarda Municipal de Gravataí terá acessos a dados de inteligência

A Guarda Municipal de Gravataí contará com um painel onde poderá acessar os dados da segurança no município. Essas informações serão disponibilizadas pelo Laboratório de Inteligência de Dados de Gravataí (LIDAG), parceria entre prefeitura e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

O painel foi apresentado aos servidores da Guarda pelo coordenador do LIDAG, Robson Andrei, na sede da Secretaria Municipal de Assuntos de Segurança Pública, na semana passada. No painel, os servidores poderão acessar os mais diversos dados, que auxiliarão na tomada das melhores decisões para a área da segurança. Os dados são baseados em informações da Secretaria Estadual de Segurança, filtrados para a região metropolitana, incluindo Gravataí e região.

O laboratório desenvolveu e produziu análise por meio de gráficos e mapas de calor, com foco na produção de análises para auxílio nas tomadas de decisão. "Temos como objetivo primordial do laboratório desenvolver inicialmente uma cultura analítica e de decisões no setor público orientada a dados, com a ajuda de projetos, motivando a digitalização dos processos e serviços de governo", destaca Robson Andrei.

Para o secretário adjunto da pasta de Segurança, Emílio Teixeira, o desenvolvimento de ferramentas de análise de dados é fundamental para que a força pública municipal desenvolva com competência e eficácia suas atribuições. "A ferramenta será fundamental para instrumentalizar o comando da Guarda Municipal, no sentido da ação precisa, que obtenha o melhor resultado preventivo com o menor emprego possível de meios. Assim, poderemos fazer mais e melhor com os recursos que temos", declarou o secretário.