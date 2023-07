Mais 150 contêineres de lixo serão instalados em bairros de Passo Fundo

Após anunciar a ampliação dos horários e dos dias semanais de coleta de resíduos sólidos domésticos, além de implementar carros de apoio e uma equipe dedicada a manutenção dos contêineres, o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, confirmou que 150 novos equipamentos serão instalados na área urbana da cidade, sobretudo nos bairros Cidade Nova e Rodrigues. A ideia é que esses bairros tenham o serviço ampliado de forma gradativa.

Conforme o secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Colussi, a pasta elaborou um estudo técnico mapeando em quais áreas estão localizadas as maiores necessidades por contêineres. "Este é um projeto que vinha sendo elaborado por nós. Agora, com o programa Cidade Limpa, estamos trabalhando de forma articulada com outras secretarias e setores da gestão municipal, tornando mais ágil o processo de identificação das demandas e também a ampliação da área conteinerizada", explicou.

Colussi comentou ainda que os contêineres também contribuem para a ampliação da coleta seletiva, o que fortalece o trabalho dos recicladores que atuam nas cooperativas de reciclagem conveniadas com o município. "Uma das questões salientadas por estes trabalhadores é a necessidade de as pessoas separarem os resíduos domésticos, permitindo depois o aproveitamento dos materiais recicláveis. Com o aumento da área com contêineres, nós acreditamos que a comunidade entenderá a importância de separar o lixo, porque, além dos benefícios ambientais, é uma forma de gerar mais renda para os recicladores cooperados", defendeu o secretário.